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Сборная Бразилии не смогла выйти в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 36 лет

Сборная Бразилии не смогла выйти в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 36 лет
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Сборная Бразилии проиграла национальной командой Норвегии со счётом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года и завершила своё участие в турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Бразилия впервые с 1990 года не вышла в четвертьфинал на мировых первенствах. После вылета в 1/8 финала ЧМ-1990 в Италии бразильцы взяли золотые медали в 1994 и 2002 годах, занимали второе место в 1998-м и четвёртое на домашнем состязании в 2014-м. На ЧМ, которые проходили в 2006-м, 2010-м, 2018-м и 2022-м Бразилия вылетала на стадии 1/4 финала.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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