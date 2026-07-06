Сборная Бразилии не смогла выйти в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 36 лет

Сборная Бразилии проиграла национальной командой Норвегии со счётом 1:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года и завершила своё участие в турнире.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Бразилия впервые с 1990 года не вышла в четвертьфинал на мировых первенствах. После вылета в 1/8 финала ЧМ-1990 в Италии бразильцы взяли золотые медали в 1994 и 2002 годах, занимали второе место в 1998-м и четвёртое на домашнем состязании в 2014-м. На ЧМ, которые проходили в 2006-м, 2010-м, 2018-м и 2022-м Бразилия вылетала на стадии 1/4 финала.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового престижнейшего первенства сборных, где сыграет с Англией или Мексикой.