Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа отреагировал на скандальное решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна

Куртуа отреагировал на скандальное решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна
Комментарии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Курта высказался о скандальном решении ФИФА приоставить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна. Это позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

«Для нас это мало что меняет. Это вопросы к федерации. Но нас удивило, что решение было принято накануне матча. Мы должны выигрывать матч на поле. Мы обсудили это в группе пять минут. Но все сказали, что с Балогуном или без него мы должны побеждать и думать только о себе. Это будет сложный матч. Стадион будет против нас. Обе команды хотят победить», — приводит слова Куртуа Footmercato.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Скандалище на ЧМ! Ради отмены железной красной у США Инфантино звонили из Белого дома!
Скандалище на ЧМ! Ради отмены железной красной у США Инфантино звонили из Белого дома!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android