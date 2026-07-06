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Неймар повторил достижение на ЧМ, покорявшееся в истории Бразилии лишь Пеле

Неймар повторил достижение на ЧМ, покорявшееся в истории Бразилии лишь Пеле
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Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар повторил редчайшее статистическое достижение на чемпионатах мира, забив гол в ворота национальной команды Норвегии в 1/8 финала мирового первенства 2026 года. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу европейцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Неймар стал вторым бразильцем в истории, забившим на четырех ЧМ, после Пеле. Ранее Неймар отличался голами на турнирах в 2014, 2018 и 2022 годах. Пеле отличался забитыми мячами на соревнованиях в 1958, 1962, 1966, 1970 годах.

Ранее Неймар анонсировал завершение карьеры в сборной Бразилии. Всего на его счету 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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