Неймар повторил достижение на ЧМ, покорявшееся в истории Бразилии лишь Пеле

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар повторил редчайшее статистическое достижение на чемпионатах мира, забив гол в ворота национальной команды Норвегии в 1/8 финала мирового первенства 2026 года. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу европейцев.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Неймар стал вторым бразильцем в истории, забившим на четырех ЧМ, после Пеле. Ранее Неймар отличался голами на турнирах в 2014, 2018 и 2022 годах. Пеле отличался забитыми мячами на соревнованиях в 1958, 1962, 1966, 1970 годах.

Ранее Неймар анонсировал завершение карьеры в сборной Бразилии. Всего на его счету 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач.