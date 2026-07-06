Винисиус прервал интервью Холанда в микст-зоне после матча Бразилия – Норвегия на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прервал интервью форварда сборной Норвегии (1:2) Эрлинга Холанда после матча 1/8 финала ЧМ-2026.

После матча Холанд давал интервью в микст-зоне. В этот момент мимо проходил Винисиус, который окликнул норвежца и тепло поприветствовал его.

В матче с Бразилией Эрлинг Холанд оформил дубль.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.