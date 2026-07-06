Винисиус рассказал, почему не бил пенальти в матче со сборной Норвегии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус рассказал, почему он не бил пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Норвегии(1:2).

«Тренер заранее выбирает, кто будет бить пенальти. Он выбрал Бруно. Я никогда не был тщеславным, никогда не стремился стать лучшим бомбардиром соревнований, и поэтому пенальти бил Бруно. Он бил пенальти лучше меня, и поэтому тренер выбрал его. Вот и все. Я никогда не уклонялся от ответственности. Многие скажут, что я этого не хотел, но я никогда не убегал. Я бью пенальти за «Реал», когда тренер меня выбирает. Мы должны лучше подготовиться к следующему чемпионату мира и предстоящим играм.

Никаких споров и в помине не было. Тренер выбрал Бруно для исполнения пенальти. Мы тренируемся каждый день, и он выбрал Бруно. Я никогда не стремился стать лучшим бомбардиром или лучшим игроком в соревновании. Я играю за команду, и в тот момент правильным решением было, чтобы Бруно пробил пенальти. К сожалению, он промахнулся», — приводит слова Винисиуса Globo.

Напомним, на 14-й минуте матча сборная Бразилии заработала пенальти, который не смог реализовать Бруно Гимайранс. А 90+10-й минуте арбитр встречи вновь назначил пенальти в ворота сборной Норвегии. Этот удар реализовал Неймар.