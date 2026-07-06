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Винисиус рассказал, почему не бил пенальти в матче со сборной Норвегии на ЧМ-2026

Винисиус рассказал, почему не бил пенальти в матче со сборной Норвегии на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус рассказал, почему он не бил пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Норвегии(1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Тренер заранее выбирает, кто будет бить пенальти. Он выбрал Бруно. Я никогда не был тщеславным, никогда не стремился стать лучшим бомбардиром соревнований, и поэтому пенальти бил Бруно. Он бил пенальти лучше меня, и поэтому тренер выбрал его. Вот и все. Я никогда не уклонялся от ответственности. Многие скажут, что я этого не хотел, но я никогда не убегал. Я бью пенальти за «Реал», когда тренер меня выбирает. Мы должны лучше подготовиться к следующему чемпионату мира и предстоящим играм.

Никаких споров и в помине не было. Тренер выбрал Бруно для исполнения пенальти. Мы тренируемся каждый день, и он выбрал Бруно. Я никогда не стремился стать лучшим бомбардиром или лучшим игроком в соревновании. Я играю за команду, и в тот момент правильным решением было, чтобы Бруно пробил пенальти. К сожалению, он промахнулся», — приводит слова Винисиуса Globo.

Напомним, на 14-й минуте матча сборная Бразилии заработала пенальти, который не смог реализовать Бруно Гимайранс. А 90+10-й минуте арбитр встречи вновь назначил пенальти в ворота сборной Норвегии. Этот удар реализовал Неймар.

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