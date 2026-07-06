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Мексика — Англия: Беллингем забил дважды в концовке первого тайма

Мексика — Англия: Беллингем забил дважды в концовке первого тайма
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В эти минуты на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. В качестве главного арбитра встречи выступает Алиреза Фагани из Австралии. На момент момент написания завершается первый тайм. Счёт — 2:0 в пользу европейской команды. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
2-й тайм
1 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

На 36-й минуте встречи английский полузащитник Джуд Беллингем отличился голом, а через две минуты оформил дубль. В первом случае ассистировал хавбеку вингер Букайо Сака. Автором ассиста при втором голе стал форвард Гарри Кейн.

На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0). В следующей стадии турнира победитель встречи сойдётся с Норвегией.

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