«Когда лев голоден, он ест». Ибрагимович – о матче Бразилия – Норвегия на ЧМ-2026

Экс-футболист Златан Ибрагимович высказался о поражении сборной Бразилии в маче с Норвегией в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Когда лев голоден, он ест. Эта Норвегия напоминает мне Швецию на чемпионате мира 1994 года, посмотрим, дойдут ли они так же далеко, как шведы. История немного похожа, и приятно видеть продолжение этой истории.

Бразилия меня с самого первого матча не убеждала. Замены, которые сегодня сделал Карло, не дали результата, а замены Сольбаккена сработали. Казалось, что Норвегия играет в красивый футбол, а Бразилия — в футбол… я даже не знаю. Они будто танцевали под ритм ветра», — приводит слова Ибрагимовича CNN Brasil.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия