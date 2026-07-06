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«Когда лев голоден, он ест». Ибрагимович – о матче Бразилия – Норвегия на ЧМ-2026

«Когда лев голоден, он ест». Ибрагимович – о матче Бразилия – Норвегия на ЧМ-2026
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Экс-футболист Златан Ибрагимович высказался о поражении сборной Бразилии в маче с Норвегией в 1/8 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Когда лев голоден, он ест. Эта Норвегия напоминает мне Швецию на чемпионате мира 1994 года, посмотрим, дойдут ли они так же далеко, как шведы. История немного похожа, и приятно видеть продолжение этой истории.
Бразилия меня с самого первого матча не убеждала. Замены, которые сегодня сделал Карло, не дали результата, а замены Сольбаккена сработали. Казалось, что Норвегия играет в красивый футбол, а Бразилия — в футбол… я даже не знаю. Они будто танцевали под ритм ветра», — приводит слова Ибрагимовича CNN Brasil.

В четвертьфинале турнира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика – Англия

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