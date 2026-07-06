Мексика — Англия: команда «трёх львов» завершила первый тайм с преимуществом в один мяч

В эти минуты на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. В качестве главного арбитра встречи выступает Алиреза Фагани из Австралии. На момент момент написания завершился первый тайм. Счёт — 2:1 в пользу европейской команды. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В первые 45 минут английский полузащитник Джуд Беллингем оформил дубль. В первом случае ассистировал хавбеку вингер Букайо Сака. Автором ассиста при втором голе стал форвард Гарри Кейн. На 42-й минуте встречи вингер Мексики Хулиан Киньонес отыграл один мяч для команды.

На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0). В следующей стадии турнира победитель встречи сойдётся с Норвегией.