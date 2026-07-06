Беллингем оформил дубль за 97 секунд в матче с Мексикой на ЧМ

Английский полузащитник Джуд Беллингем в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года со сборной Мексики оформил дубль в течение 97 секунд. Встреча проходит на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика).

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 2:1 в пользу английской национальной команды. В составе сборной Мексики забитым голом отметился нападающий Хулиан Киньонес.

На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0). В следующей стадии турнира победитель встречи сойдётся с национальной командой Норвегии, которая в матче финала 1/8 обыграла сборную Бразилии.