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Беллингем оформил дубль за 97 секунд в матче с Мексикой на ЧМ

Беллингем оформил дубль за 97 секунд в матче с Мексикой на ЧМ
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Английский полузащитник Джуд Беллингем в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года со сборной Мексики оформил дубль в течение 97 секунд. Встреча проходит на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
2-й тайм
1 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 2:1 в пользу английской национальной команды. В составе сборной Мексики забитым голом отметился нападающий Хулиан Киньонес.

На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0). В следующей стадии турнира победитель встречи сойдётся с национальной командой Норвегии, которая в матче финала 1/8 обыграла сборную Бразилии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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