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Холанд опубликовал пост после победы над сборной Бразилии на ЧМ

Холанд опубликовал пост после победы над сборной Бразилии на ЧМ
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выложил пост после неожиданной победы своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Бразилии со счётом 2:1. Форвард в данной встрече отметился дублем, забив решающий мяч на 90-й минуте. Оба гола Холанд забил с передачи нападающего Андреаса Шельдерупа.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Так-так-так», — подписал своё фото из раздевалки после матча Холанд, добавив в конце смеющийся эмодзи.

Фото: Соцсети Холанда

В составе сборной Мексики забитым голом отметился звёздный нападающий Неймар, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика — Англия.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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