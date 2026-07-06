Холанд опубликовал пост после победы над сборной Бразилии на ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выложил пост после неожиданной победы своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Бразилии со счётом 2:1. Форвард в данной встрече отметился дублем, забив решающий мяч на 90-й минуте. Оба гола Холанд забил с передачи нападающего Андреаса Шельдерупа.

«Так-так-так», — подписал своё фото из раздевалки после матча Холанд, добавив в конце смеющийся эмодзи.

Фото: Соцсети Холанда

В составе сборной Мексики забитым голом отметился звёздный нападающий Неймар, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика — Англия.