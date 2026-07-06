Мексика — Англия: Джаррел Куанса был удалён на 54-й минуте матча
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В эти минуты на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) проходит матч 1/8 финала между сборной Мексики и национальной командой Англии. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу английской команды.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
2-й тайм
1 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60'
Удаления: нет / Куанса – 54'
На 54-й минуте матча был удалён с поля английский защитник Джарелл Куанса, который в подкате снёс защитника Хесуса Гальярдо, попав шипами по ноге мексиканцу.
Дубль в ворота Мексики оформил Джуд Белленгем. В составе сборной Мексики забитым голом отметился нападающий Хулиан Киньонес.
На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0). Победитель встречи сыграет в следующей стадии с Норвегией.
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