Мексика — Англия: Джаррел Куанса был удалён на 54-й минуте матча

В эти минуты на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) проходит матч 1/8 финала между сборной Мексики и национальной командой Англии. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу английской команды.

На 54-й минуте матча был удалён с поля английский защитник Джарелл Куанса, который в подкате снёс защитника Хесуса Гальярдо, попав шипами по ноге мексиканцу.

Дубль в ворота Мексики оформил Джуд Белленгем. В составе сборной Мексики забитым голом отметился нападающий Хулиан Киньонес.

На стадии 1/16 финала сборная Англии прошла команду ДР Конго (2:1), а Мексика уверенно обыграла Эквадор (2:0). Победитель встречи сыграет в следующей стадии с Норвегией.