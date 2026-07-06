Елагин оценил удаление в матче сборных Англии и Мексики на ЧМ-2026
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В эти минуты на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) проходит матч 1/8 финала между сборной Мексики и национальной командой Англии. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу английской команды. На 54-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве — красную карточку получил Джарелл Куанса, который в подкате снёс мексиканского игрока, попав шипами по ноге соперника. На эпизод с удалением отреагировал известный комментатор Александр Елагин.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60' 2:3 Хименес – 69'
Удаления: нет / Куанса – 54'
«Куанса — безрассуден! Справедливое решение. Красная карточка правому (!) защитнику...» — написал Елагин в своём телеграм-канале.
Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал ЧМ-2026.
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