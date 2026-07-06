Елагин оценил удаление в матче сборных Англии и Мексики на ЧМ-2026

В эти минуты на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) проходит матч 1/8 финала между сборной Мексики и национальной командой Англии. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу английской команды. На 54-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве — красную карточку получил Джарелл Куанса, который в подкате снёс мексиканского игрока, попав шипами по ноге соперника. На эпизод с удалением отреагировал известный комментатор Александр Елагин.

«Куанса — безрассуден! Справедливое решение. Красная карточка правому (!) защитнику...» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал ЧМ-2026.