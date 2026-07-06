Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост на фоне поражения Бразилии в матче с Норвегией

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Норвегии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира — 2:1.

«Просто зверь Холанд. Что за голевая машина. Бразилия играла неплохо, но Норвегия заслужила победу. Дальше хочу, чтобы они сыграли с Англией. Просто болею за них, потому что видно, как их страна развивает футбол у себя. Что творил «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов в этом году, и что творит сама сборная — слежу за ними и радуюсь их победам. Футбол — это спорт, который объединяет людей, футбол надо развивать», — написал Хабиб в своём телеграм-канале.

В следующем раунде Норвегия сыграет с Англией или Мексикой.

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