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Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост на фоне поражения Бразилии в матче с Норвегией

Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост на фоне поражения Бразилии в матче с Норвегией
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Норвегии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира — 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Просто зверь Холанд. Что за голевая машина. Бразилия играла неплохо, но Норвегия заслужила победу. Дальше хочу, чтобы они сыграли с Англией. Просто болею за них, потому что видно, как их страна развивает футбол у себя. Что творил «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов в этом году, и что творит сама сборная — слежу за ними и радуюсь их победам. Футбол — это спорт, который объединяет людей, футбол надо развивать», — написал Хабиб в своём телеграм-канале.

В следующем раунде Норвегия сыграет с Англией или Мексикой.

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