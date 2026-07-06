Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 6 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 6 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей
Комментарии

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся ряд матчей 1/8 финала турнира.

На данный момент в гонке бомбардиров лидируют три футболиста: аргентинский нападающий Лионель Месси, французский форвард Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд. На счету каждого из них по семь забитых мячей на текущем мировом первенстве. При этом у Мбаппе на один проведённый матч больше, чем у Холанда и Месси.

Шесть голов на счету нападающего Гарри Кейна (Англия). По четыре мяча у Винисиуса Жуниора (Бразилия), Исмаилы Сарра (Сенегал), Микеля Оярсабаля (Испания) и Усмана Дембеле (Франция). Отметим, что на счету Криштиану Роналду (Португалия) — три гола.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бразилия и Мексика — всё! Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода Англии в 1/4 финала. LIVE
Live
Бразилия и Мексика — всё! Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода Англии в 1/4 финала. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android