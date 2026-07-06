Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 6 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся ряд матчей 1/8 финала турнира.

На данный момент в гонке бомбардиров лидируют три футболиста: аргентинский нападающий Лионель Месси, французский форвард Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд. На счету каждого из них по семь забитых мячей на текущем мировом первенстве. При этом у Мбаппе на один проведённый матч больше, чем у Холанда и Месси.

Шесть голов на счету нападающего Гарри Кейна (Англия). По четыре мяча у Винисиуса Жуниора (Бразилия), Исмаилы Сарра (Сенегал), Микеля Оярсабаля (Испания) и Усмана Дембеле (Франция). Отметим, что на счету Криштиану Роналду (Португалия) — три гола.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.