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«Просто в шоке». Хабиб высказался о матче Бразилия — Норвегия

«Просто в шоке». Хабиб высказался о матче Бразилия — Норвегия
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Норвегии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира — 2:1, вспомнив их встречу на турнире 1998 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«В 1998 году и сейчас, в 2026 году — одинаковый счёт. Просто в шоке, с разницей в 28 лет я смотрел оба этих матча в прямом эфире. Как же летит время», — написал Хабиб в своём телеграм-канале.

В следующем раунде Норвегия сыграет с Англией или Мексикой.

Напомним, за Бразилию забил единственный гол Неймар. Он отличился с пенальти. В составе Норвегии дублем отметился звёздный форвард Эрлинг Холанд.

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