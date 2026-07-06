«Просто в шоке». Хабиб высказался о матче Бразилия — Норвегия

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Норвегии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира — 2:1, вспомнив их встречу на турнире 1998 года.

«В 1998 году и сейчас, в 2026 году — одинаковый счёт. Просто в шоке, с разницей в 28 лет я смотрел оба этих матча в прямом эфире. Как же летит время», — написал Хабиб в своём телеграм-канале.

В следующем раунде Норвегия сыграет с Англией или Мексикой.

Напомним, за Бразилию забил единственный гол Неймар. Он отличился с пенальти. В составе Норвегии дублем отметился звёздный форвард Эрлинг Холанд.

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