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Мексика — Англия: Хименес реализовал пенальти за фол Кейна

Мексика — Англия: Хименес реализовал пенальти за фол Кейна
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В эти минуты на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) проходит матч 1/8 финала между сборной Мексики и национальной командой Англии. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу английской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

На 69-й минуте мексиканский нападающий Рауль Хименес реализовал пенальти за фол английского форварда Гарри Кейна. Также в составе сборной Мексики забитым голом отметился нападающий Хулиан Киньонес.

На 60-й минуте английский нападающий Гарри Кейн забил третий гол в ворота Мексики с пенальти. Ранее полузащитник Англии Джуд Беллингем оформил дубль. Первый гол хавбек забил с передачи Букайо Сака, во втором же голе Беллингему ассистировал Кейн.

В следующей стадии турнира победитель встречи сойдётся с национальной командой Норвегии, которая в матче финала 1/8 обыграла сборную Бразилии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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