Мексика — Англия: Хименес реализовал пенальти за фол Кейна

В эти минуты на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) проходит матч 1/8 финала между сборной Мексики и национальной командой Англии. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу английской команды.

На 69-й минуте мексиканский нападающий Рауль Хименес реализовал пенальти за фол английского форварда Гарри Кейна. Также в составе сборной Мексики забитым голом отметился нападающий Хулиан Киньонес.

На 60-й минуте английский нападающий Гарри Кейн забил третий гол в ворота Мексики с пенальти. Ранее полузащитник Англии Джуд Беллингем оформил дубль. Первый гол хавбек забил с передачи Букайо Сака, во втором же голе Беллингему ассистировал Кейн.

В следующей стадии турнира победитель встречи сойдётся с национальной командой Норвегии, которая в матче финала 1/8 обыграла сборную Бразилии.