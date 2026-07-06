Чиновник из США раскрыл детали разговора Трампа и Инфантино по дисквалификации Балогуна

Неназванный американский чиновник в беседе с журналисткой Эмили Гудин подтвердил, что президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом ФИФА Джанни Инфантино дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Президент и Инфантино действительно поговорили. Президент хотел лучше понять причину, по которой была показана красная карточка и почему была применена дисквалификация», — заявил чиновник, слова которого приводит The New York Post.

Позже дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, назначив испытательный срок сроком на один год. Форвард был удалён в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Боснии и Герцеговины, который завершился победой американцев со счётом 2:0.

Таким образом, Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии. Встреча США — Бельгия пройдёт 7 июля в Сиэтле и начнётся в 03:00.

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