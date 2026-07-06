Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чиновник из США раскрыл детали разговора Трампа и Инфантино по дисквалификации Балогуна

Чиновник из США раскрыл детали разговора Трампа и Инфантино по дисквалификации Балогуна
Комментарии

Неназванный американский чиновник в беседе с журналисткой Эмили Гудин подтвердил, что президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом ФИФА Джанни Инфантино дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Президент и Инфантино действительно поговорили. Президент хотел лучше понять причину, по которой была показана красная карточка и почему была применена дисквалификация», — заявил чиновник, слова которого приводит The New York Post.

Позже дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, назначив испытательный срок сроком на один год. Форвард был удалён в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Боснии и Герцеговины, который завершился победой американцев со счётом 2:0.

Таким образом, Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии. Встреча США — Бельгия пройдёт 7 июля в Сиэтле и начнётся в 03:00.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года

Почему в США переносят матчи

Материалы по теме
Куртуа отреагировал на скандальное решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android