Елагин — о сборной Бразилии: легендарный Анчелотти — не волшебник

Известный футбольный комментатор Александр Елагин высказался о вылете сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу 2026 года. Бразильская команда уступила Норвегии на стадии 1/8 финала турнира (1:2).

«Не будем прыгать на костях пентакампионов. Ну, нет сегодня в великом бразильском футболе игроков равных Пеле, Гарринче, Диди, Роналдо и другим. «Папа Карло» сделал всё, что мог. Однако легендарный Анчелотти – не волшебник. Не получилось у него сделать, как у Данилы-мастера, каменный цветок из этих бразильцев», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.