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Елагин — о сборной Бразилии: легендарный Анчелотти — не волшебник

Елагин — о сборной Бразилии: легендарный Анчелотти — не волшебник
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Известный футбольный комментатор Александр Елагин высказался о вылете сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу 2026 года. Бразильская команда уступила Норвегии на стадии 1/8 финала турнира (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Не будем прыгать на костях пентакампионов. Ну, нет сегодня в великом бразильском футболе игроков равных Пеле, Гарринче, Диди, Роналдо и другим. «Папа Карло» сделал всё, что мог. Однако легендарный Анчелотти – не волшебник. Не получилось у него сделать, как у Данилы-мастера, каменный цветок из этих бразильцев», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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