«Следующий раз зовите наших игроков». «Шахтёр» подколол Бразилию после вылета с ЧМ

Украинский «Шахтёр» отреагировал на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года. После поражения бразильцев от Норвегии в 1/8 финала турнира клуб опубликовал ироничный пост в соцсетях.

«В следующий раз зовите наших игроков», — говорится в сообщении официального аккаунта клуба в Threads.

Сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира. Ни один футболист «Шахтёра» не был включен в заявку бразильской команды на турнир главным тренером Карло Анчелотти.

Единственный мяч в составе бразильцев с пенальти забил Неймар, а у норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд.

Вылеты ГЕРМАНИИ и НИДЕРЛАНДОВ, скучная БРАЗИЛИЯ. ЧемпМира#5