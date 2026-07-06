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«Следующий раз зовите наших игроков». «Шахтёр» подколол Бразилию после вылета с ЧМ

«Следующий раз зовите наших игроков». «Шахтёр» подколол Бразилию после вылета с ЧМ
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Украинский «Шахтёр» отреагировал на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года. После поражения бразильцев от Норвегии в 1/8 финала турнира клуб опубликовал ироничный пост в соцсетях.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«В следующий раз зовите наших игроков», — говорится в сообщении официального аккаунта клуба в Threads.

Сборная Бразилии уступила Норвегии со счетом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира. Ни один футболист «Шахтёра» не был включен в заявку бразильской команды на турнир главным тренером Карло Анчелотти.

Единственный мяч в составе бразильцев с пенальти забил Неймар, а у норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд.

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Вылеты ГЕРМАНИИ и НИДЕРЛАНДОВ, скучная БРАЗИЛИЯ. ЧемпМира#5

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