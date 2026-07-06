Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даже писать ничего не охота». Шнякин оценил матч Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026

«Даже писать ничего не охота». Шнякин оценил матч Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026
Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Мексики и Англии. Игра проходит в эти минуты, текущий счёт — 3:2 в пользу британской команды. Помимо пяти голов, в матче было удаление и два пенальти.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Даже писать ничего не охота, настолько охериииительная игра! Голы, догонялки, пенальти, красная, отчаянная осада. И „Ацтека“ громыхает. В историю чемпионатов мира этот матч рвется», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия вдесятером выбила Мексику! Огонище в 1/8 финала ЧМ! LIVE
Live
Англия вдесятером выбила Мексику! Огонище в 1/8 финала ЧМ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android