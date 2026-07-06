«Даже писать ничего не охота». Шнякин оценил матч Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Мексики и Англии. Игра проходит в эти минуты, текущий счёт — 3:2 в пользу британской команды. Помимо пяти голов, в матче было удаление и два пенальти.

«Даже писать ничего не охота, настолько охериииительная игра! Голы, догонялки, пенальти, красная, отчаянная осада. И „Ацтека“ громыхает. В историю чемпионатов мира этот матч рвется», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.