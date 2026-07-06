Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы сборной Англии. Известны две пары 1/4 финала
В ночь с 5 на 6 июля состоялся ряд матчей 1/8 финала чемпионата мира — 2026. По итогам игр обновилась турнирная сетка ЧМ.
На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:
Фото: Чемпионат
Пары 1/4 финала ЧМ-2026:
- Франция — Марокко;
- Англия — Норвегия;
- Египет/Аргентина — Колумбия/Швейцария;
- Португалия/Испания — США/Бельгия.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале прошлого первенства обыграла Францию.
Материалы по теме
Комментарии