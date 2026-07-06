«Этого стоило ждать 28 лет». Холанд — о выходе сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выложил пост после неожиданной победы своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Бразилии со счётом 2:1. Форвард во встрече отметился дублем, забив решающий мяч на 90-й минуте. Оба гола Холанд забил с передачи нападающего Андреаса Шельдерупа.

«Этого стоило ждать 28 лет», — подписал фото Холанд, поставив в конце эмодзи флага Норвегии и красное сердце.

В составе сборной Бразилии забитым голом отметился звёздный нападающий Неймар, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с национальной командой Англии.