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«Этого стоило ждать 28 лет». Холанд — о выходе сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ

«Этого стоило ждать 28 лет». Холанд — о выходе сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выложил пост после неожиданной победы своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Бразилии со счётом 2:1. Форвард во встрече отметился дублем, забив решающий мяч на 90-й минуте. Оба гола Холанд забил с передачи нападающего Андреаса Шельдерупа.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Этого стоило ждать 28 лет», — подписал фото Холанд, поставив в конце эмодзи флага Норвегии и красное сердце.

В составе сборной Бразилии забитым голом отметился звёздный нападающий Неймар, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с национальной командой Англии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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