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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на событийный матч Мексика — Англия

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на событийный матч Мексика — Англия
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Англии над Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира — 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«В каждом матче какая-то драма, реально сильнейший чемпионат мира проходит, все команды прилетели биться до конца», — написал Хабиб в своём телеграм-канале.

Сборная Англии добилась победы над Мексикой, несмотря на то что почти весь второй тайм провела в меньшинстве после удаления Джарелла Куансы. Дубль в составе англичан оформил Джуд Беллингем, ещё один мяч с пенальти забил Гарри Кейн. У мексиканцев отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, реализовавший пенальти. В четвертьфинале Англия сыграет против Норвегии.

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