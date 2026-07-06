Хабиб Нурмагомедов отреагировал на событийный матч Мексика — Англия

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Англии над Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира — 3:2.

«В каждом матче какая-то драма, реально сильнейший чемпионат мира проходит, все команды прилетели биться до конца», — написал Хабиб в своём телеграм-канале.

Сборная Англии добилась победы над Мексикой, несмотря на то что почти весь второй тайм провела в меньшинстве после удаления Джарелла Куансы. Дубль в составе англичан оформил Джуд Беллингем, ещё один мяч с пенальти забил Гарри Кейн. У мексиканцев отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, реализовавший пенальти. В четвертьфинале Англия сыграет против Норвегии.

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