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Стал известен лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия

Стал известен лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем был признан ФИФА лучшим игроком встречи с национальной командой Мексики, которая недавно завершилась победой европейской команды со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

В данном матче 23-летний Беллингем оформил дубль, который помог команде выйти в 1/4 финала плей-офф мирового первенства.

Всего на счету Джуда уже четыре мяча и одна результативная передача на турнире в пяти матчах.

Отметим, Англия вышла в 1/4 финала мирового первенства, где сыграет с национальной командой Норвегии, которая неожиданно одолела на стадии 1/8 финала Бразилию со счётом 2:1. Игра между Англией и Норвегией состоится 12 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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