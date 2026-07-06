Стал известен лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем был признан ФИФА лучшим игроком встречи с национальной командой Мексики, которая недавно завершилась победой европейской команды со счётом 3:2.

В данном матче 23-летний Беллингем оформил дубль, который помог команде выйти в 1/4 финала плей-офф мирового первенства.

Всего на счету Джуда уже четыре мяча и одна результативная передача на турнире в пяти матчах.

Отметим, Англия вышла в 1/4 финала мирового первенства, где сыграет с национальной командой Норвегии, которая неожиданно одолела на стадии 1/8 финала Бразилию со счётом 2:1. Игра между Англией и Норвегией состоится 12 июля.