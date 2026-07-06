«Судейский беспредел!» Экс-тренер сборной России — о матче Франции и Парагвая на ЧМ-2026

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о судействе в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Парагвая. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу французской команды. Встречу обслуживал арбитр Ильгиз Танташев. Игроки сборной Парагвая совершали много фолов, однако судья не наказывал их жёлтыми карточками.

«Это судейский беспредел. Я не прошу оберегать игроков, но он пропустил два удара, за которые можно было удалять. Он мне напоминал коня из цирка, которому закрыли один глаз. Но что делал VAR? Почему они не обратили на это внимание? Неужели их всех заклинило?» — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».