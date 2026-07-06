Джордан Хендерсон получил травму, празднуя победу Англии. Игрока унесли на носилках

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2026 после драматичной победы над сборной Мексики со счётом 3:2 в 1/8 финала.

Однако радость команды была омрачена нелепым инцидентом после матча. Полузащитник Джордан Хендерсон не принимал участия в игре, но после финального свистка вышел на поле во время празднования вместе с болельщиками.

Фото: Скрин с трансляции

Во время переполненного эмоциями празднования он неудачно перепрыгнул рекламный щит и при приземлении получил травму. На поле сразу появилась медицинская бригада, а игроки сборной Англии окружили его, образовав круг до прихода врачей. В итоге потребовались носилки. Характер травмы пока неизвестен.

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