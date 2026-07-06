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Джордан Хендерсон получил травму, празднуя победу Англии. Игрока унесли на носилках

Джордан Хендерсон получил травму, празднуя победу Англии. Игрока унесли на носилках
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Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2026 после драматичной победы над сборной Мексики со счётом 3:2 в 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

Однако радость команды была омрачена нелепым инцидентом после матча. Полузащитник Джордан Хендерсон не принимал участия в игре, но после финального свистка вышел на поле во время празднования вместе с болельщиками.

Фото: Скрин с трансляции

Во время переполненного эмоциями празднования он неудачно перепрыгнул рекламный щит и при приземлении получил травму. На поле сразу появилась медицинская бригада, а игроки сборной Англии окружили его, образовав круг до прихода врачей. В итоге потребовались носилки. Характер травмы пока неизвестен.

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