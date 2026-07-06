Тренер Мексики прокомментировал поражение в драматичном матче 1/8 финала ЧМ с Англией

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре дал послематчевый комментарий после поражения своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Встреча завершилась со счётом 2:3.

«Не могу ни в чём упрекнуть свою команду. Сделали всё, что могли, и это отличная команда. Это высший уровень, нельзя допускать ошибок, потому что они дорого вам обойдутся. Мы рискнули, сделав замены, чтобы воспользоваться преимуществом в численном составе, но нам это не удалось. У меня нет ничего, кроме слов благодарности за всеобщую поддержку», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.

В 1/4 финала ЧМ Англия сыграет с Норвегией. Игра состоится 12 июля.