Тренер Мексики прокомментировал поражение в драматичном матче 1/8 финала ЧМ с Англией
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре дал послематчевый комментарий после поражения своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Встреча завершилась со счётом 2:3.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60' 2:3 Хименес – 69'
Удаления: нет / Куанса – 54'
«Не могу ни в чём упрекнуть свою команду. Сделали всё, что могли, и это отличная команда. Это высший уровень, нельзя допускать ошибок, потому что они дорого вам обойдутся. Мы рискнули, сделав замены, чтобы воспользоваться преимуществом в численном составе, но нам это не удалось. У меня нет ничего, кроме слов благодарности за всеобщую поддержку», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.
В 1/4 финала ЧМ Англия сыграет с Норвегией. Игра состоится 12 июля.
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