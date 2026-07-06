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Тренер Мексики прокомментировал поражение в драматичном матче 1/8 финала ЧМ с Англией

Тренер Мексики прокомментировал поражение в драматичном матче 1/8 финала ЧМ с Англией
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре дал послематчевый комментарий после поражения своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Англией. Встреча завершилась со счётом 2:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Не могу ни в чём упрекнуть свою команду. Сделали всё, что могли, и это отличная команда. Это высший уровень, нельзя допускать ошибок, потому что они дорого вам обойдутся. Мы рискнули, сделав замены, чтобы воспользоваться преимуществом в численном составе, но нам это не удалось. У меня нет ничего, кроме слов благодарности за всеобщую поддержку», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.

В 1/4 финала ЧМ Англия сыграет с Норвегией. Игра состоится 12 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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