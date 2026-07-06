«Всегда будем поколением, не выигравшим ЧМ». Каземиро — после вылета Бразилии

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро поделился эмоциями после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Пентакампеоны неожиданно проиграли сборной Норвегии со счётом 1:2 в матче 1/8 финала мирового первенства.

«Это сложно. Хочу быть только со своей семьёй. Сделали всё, что могли, но не осуществили свою мечту. Мы разочаровали всех бразильцев. Всегда будем поколением, которое не выиграло чемпионат мира», — приводит слова Каземиро журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В следующем раунде Норвегия сыграет с Англией.

Напомним, за Бразилию забил единственный гол Неймар. Он отличился с пенальти. В составе Норвегии дублем отметился звёздный форвард Эрлинг Холанд.