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«Всегда будем поколением, не выигравшим ЧМ». Каземиро — после вылета Бразилии

«Всегда будем поколением, не выигравшим ЧМ». Каземиро — после вылета Бразилии
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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро поделился эмоциями после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Пентакампеоны неожиданно проиграли сборной Норвегии со счётом 1:2 в матче 1/8 финала мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Это сложно. Хочу быть только со своей семьёй. Сделали всё, что могли, но не осуществили свою мечту. Мы разочаровали всех бразильцев. Всегда будем поколением, которое не выиграло чемпионат мира», — приводит слова Каземиро журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В следующем раунде Норвегия сыграет с Англией.

Напомним, за Бразилию забил единственный гол Неймар. Он отличился с пенальти. В составе Норвегии дублем отметился звёздный форвард Эрлинг Холанд.

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