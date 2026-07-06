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Появились подробности нелепой травмы Хендерсона. Игроку потребовалась кислородная маска

Появились подробности нелепой травмы Хендерсона. Игроку потребовалась кислородная маска
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Появились подробности нелепой травмы Джордана Хендерсона во время празднования победы Англии над Мексикой в 1/8 чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

Хендерсон получил травму руки после того, как неудачно приземлился, пытаясь перелезть через рекламные щиты во время празднования победы. Хендерсона унесли с поля на носилках. Игроку оказывали медицинскую помощь прямо на месте, включая подачу кислорода. Вокруг него партнёры по сборной образовали круг, ожидая врачей.

Ситуация вызвала эмоциональную реакцию внутри команды. Сообщается, что Джуд Беллингем был «крайне разозлён» из-за инцидента, произошедшего за воротами, и Гарри Кейн был вынужден отвести его в сторону.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал произошедшее:

«Джордан просто упал, думаю, с ним всё нормально, похоже, что-то с рукой».

В то же время Джуд Беллингем сообщил, что ситуация остаётся непростой:

«У него небольшие проблемы, но медицинская команда всё контролирует. Лучше не вдаваться в детали, потому что я сам не до конца знаю, что происходит. Все были рядом и поддерживали его», — приводит слова игроков Mirror.

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