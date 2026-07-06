Холанд обратился к молодым норвежцам после 1/8 финала ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где его команда неожиданно победила Бразилию со счётом 2:1, обратившись к молодому поколению игроков своей национальной команды. Форвард в данной встрече отметился дублем, забив решающий мяч на 90-й минуте.

«Обычно так и происходит. Если получаю один или два шанса, это обычно заканчивается голом. Не знаю, как у меня это получается, но я делаю это именно так, так что всё дело в концентрации. Говорю себе, что шанс ещё представится, обычно сразу понимаю, если не забиваю. Начинаю понимать, что это дар божий, что мяч идеально залетает в ворота, прямо в штангу и всё такое. Это просто невероятно.

Мы просто продолжали двигаться вперёд! Молодые парни, если вы смотрите это интервью, надеюсь, когда вы немного подрастёте, будете считать выступление за сборную Норвегии величайшим достижением в своей жизни — это просто невероятно», — приводит слова Холанда официальный сайт ФИФА.

Отметим, Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала мирового первенства, где сыграет с Англией.