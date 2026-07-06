США — Бельгия: где смотреть матч 1/8 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет

В ночь с 6 на 7 июля мск состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На стадии 1/16 финала сборная США обыграла Боснию и Герцеговину, а Бельгия выбила из турнира команду Сенегала.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).