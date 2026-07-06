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Определились четыре участника 1/4 финала ЧМ-2026

Определились четыре участника 1/4 финала ЧМ-2026
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Стали известны четыре участника четвертьфинала чемпионата мира 2026 года из восьми.

Первым участником четвертьфинала стала сборная Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0). После этого в четвертьфинал вышла сборная Франции, одержав победу в матче с Парагваем (1:0). По итогам сегодняшнего игрового дня в следующую стадию ЧМ прошла Норвегия, победившая Бразилию (2:1), и Англия, сумевшая переиграть хозяйку турнира Мексику (3:2).

Оставшиеся четыре участника определятся по итогам встреч Испании с Португалией, Бельгии с США, Аргентины с Египтом и Швейцарии с Колумбией.

Напомним, Марокко сыграет с Францией, а Норвегия и Англия сформировали вторую пару 1/4 финала ЧМ.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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