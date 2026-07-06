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«Безумная игра». Гарри Кейн сорванным голосом дал интервью после победы над Мексикой

«Безумная игра». Гарри Кейн сорванным голосом дал интервью после победы над Мексикой
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн дал короткое и эмоциональное интервью сорванным голосом после напряжённого матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором англичане обыграли Мексику (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

Журналист:
— Что там происходит у английских ворот? Похоже, там есть какое-то беспокойство.

Кейн:
— Да… Хендо там, Бен тоже. Думаю, всё нормально, просто пытаются разобраться и сдвинуть ситуацию дальше.

Журналист:
— Если говорить о самой игре — похоже, она забрала у тебя голос. Каково это было?

Кейн:
— Да, это была безумная игра. Нам пришлось реально бороться, играть через всё это… Я сейчас стою и почти не могу говорить.

Журналист:
— Больше всего порадовала стойкость команды? И момент с пенальти — что скажешь?

Кейн:
— Мне показалось, что я сыграл в мяч первым. Был один из тех дней, когда судья принимал много решений не в нашу пользу. Но в итоге это уже не имело значения, так что я доволен.

Журналист:
— Что это даёт Англии дальше? Впереди четвертьфинал в Майами с Норвегией.

Кейн:
— Просто посмотрите на них… Невероятная поддержка, просто невероятная. Господи, я уже даже говорить не могу, — сказал Кейн во флеш-зоне.

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