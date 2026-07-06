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Холанд повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов ЧМ 52-летней давности

Холанд повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов ЧМ 52-летней давности
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где его команда неожиданно победила Бразилию со счётом 2:1 и повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов мировых первенств 52-летней давности.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Холанд сравнялся по голам на дебютном ЧМ с поляком Гжегожем Лято, который выступал на турнире в 1974 году, также забив семь раз.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового первенства, где сыграет с национальной командой Англии. Всего на счету Холанда уже семь мячей на текущем ЧМ. Он является лучшим бомбардиром турнира.

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