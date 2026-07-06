Холанд повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов ЧМ 52-летней давности

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где его команда неожиданно победила Бразилию со счётом 2:1 и повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов мировых первенств 52-летней давности.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Холанд сравнялся по голам на дебютном ЧМ с поляком Гжегожем Лято, который выступал на турнире в 1974 году, также забив семь раз.

Отметим, Норвегия вышла в 1/4 финала мирового первенства, где сыграет с национальной командой Англии. Всего на счету Холанда уже семь мячей на текущем ЧМ. Он является лучшим бомбардиром турнира.