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«Локомотив» отреагировал на вылет Сесара Монтеса с ЧМ-2026 в составе Мексики

«Локомотив» отреагировал на вылет Сесара Монтеса с ЧМ-2026 в составе Мексики
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Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на вылет сборной Мексики с чемпионата мира по футболу 2026 года. За эту национальную команду выступал защитник железнодорожников Сесар Монтес. На стадии 1/8 финала мексиканцы уступили сборной Англии со счётом 2:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Сесар Монтес покидает ЧМ-2026. В очень драматичном матче 1/8 финала Мексика уступила Англии (2:3) и завершила выступление на домашнем чемпионате мира. Они боролись до конца. Наша поддержка Сесару. Грустим и ждём его возвращения», — написала пресс-служба «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
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