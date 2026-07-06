«Локомотив» отреагировал на вылет Сесара Монтеса с ЧМ-2026 в составе Мексики

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на вылет сборной Мексики с чемпионата мира по футболу 2026 года. За эту национальную команду выступал защитник железнодорожников Сесар Монтес. На стадии 1/8 финала мексиканцы уступили сборной Англии со счётом 2:3.

«Сесар Монтес покидает ЧМ-2026. В очень драматичном матче 1/8 финала Мексика уступила Англии (2:3) и завершила выступление на домашнем чемпионате мира. Они боролись до конца. Наша поддержка Сесару. Грустим и ждём его возвращения», — написала пресс-служба «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.