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«Очень плохо». Томас Тухель сделал заявление о травме Хендерсона. Игрок уже в больнице

«Очень плохо». Томас Тухель сделал заявление о травме Хендерсона. Игрок уже в больнице
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал состояние полузащитника Джордана Хендерсона после его нелепой травмы во время празднования победы над Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Плохо, очень плохо. Джордан просто упал и повредил запястье, это выглядит действительно плохо», — приводит слова Тухеля Mirror.

Инцидент произошёл после финального свистка, когда Хендерсон во время празднования попытался перелезть через рекламные щиты, но неудачно упал. Игрока унесли с поля на носилках, ему оказывали помощь, включая подачу кислорода.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, Хендерсона в срочном порядке доставили в больницу.

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