«Отличная тактика!» IShowSpeed в футболке Бразилии поздравил тренера Норвегии с победой

Известный футбольный блогер Даррен Джейсон Уоткинс-младший (более известный как IShowSpeed) подошёл поздравить с победой главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена после матча 1/8 финала с национальной командой Бразилии (2:1). Сам блогер был одет в джерси сборной Бразилии.

«Как тренер тренеру — отличная тактика!» — сказал блогер тренеру сборной Норвегии после матча во время своего стрима.

Сольбаккен потрепал блогера по голове, улыбнулся и ушёл.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с национальной командой Англии. Встреча пройдёт 12 июля. Начало запланировано на 00:00 мск.