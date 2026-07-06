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«Отличная тактика!» IShowSpeed в футболке Бразилии поздравил тренера Норвегии с победой

«Отличная тактика!» IShowSpeed в футболке Бразилии поздравил тренера Норвегии с победой
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Известный футбольный блогер Даррен Джейсон Уоткинс-младший (более известный как IShowSpeed) подошёл поздравить с победой главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена после матча 1/8 финала с национальной командой Бразилии (2:1). Сам блогер был одет в джерси сборной Бразилии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Как тренер тренеру — отличная тактика!» — сказал блогер тренеру сборной Норвегии после матча во время своего стрима.

Сольбаккен потрепал блогера по голове, улыбнулся и ушёл.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии встретится с национальной командой Англии. Встреча пройдёт 12 июля. Начало запланировано на 00:00 мск.

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