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Видео нелепой травмы Джордана Хендерсона, из-за которой он может пропустить остаток ЧМ

Видео нелепой травмы Джордана Хендерсона, из-за которой он может пропустить остаток ЧМ
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В сети появилось видео инцидента с полузащитником сборной Англии Джорданом Хендерсоном, который получил нелепую травму сразу после матча 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

На кадрах видно, как Хендерсон во время бурного празднования пытается перелезть через рекламный щит, но цепляется и неудачно приземляется на руку. После падения игрок не смог подняться самостоятельно.

Далее ситуация развивалась стремительно: на поле быстро вышли медики, футболиста унесли на носилках, а также была оказана экстренная помощь.

Ранее сообщалось, что у Хендерсона подозревают травму запястья, не исключались слухи о возможном переломе. Игрок не принимал участия в матче, но оказался на поле во время празднования победы сборной Англии.

Если информация о переломе подтвердится — Джордан может пропустить остаток чемпионата мира.

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