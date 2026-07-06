Видео нелепой травмы Джордана Хендерсона, из-за которой он может пропустить остаток ЧМ

В сети появилось видео инцидента с полузащитником сборной Англии Джорданом Хендерсоном, который получил нелепую травму сразу после матча 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой (3:2).

На кадрах видно, как Хендерсон во время бурного празднования пытается перелезть через рекламный щит, но цепляется и неудачно приземляется на руку. После падения игрок не смог подняться самостоятельно.

Далее ситуация развивалась стремительно: на поле быстро вышли медики, футболиста унесли на носилках, а также была оказана экстренная помощь.

Ранее сообщалось, что у Хендерсона подозревают травму запястья, не исключались слухи о возможном переломе. Игрок не принимал участия в матче, но оказался на поле во время празднования победы сборной Англии.

Если информация о переломе подтвердится — Джордан может пропустить остаток чемпионата мира.

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