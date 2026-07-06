Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию с ЧМ, Англия прошла Мексику. Главное к утру

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль и помог скандинавам победить национальную команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира, сборная Англии обыграла хозяев турнира — мексиканцев — и вышла в четвертьфинал, первая ракетка мира белорусская спортсменка Арина Соболенко проиграла 14-му номеру рейтинга японской теннисистке Наоми Осаке в четвёртом круге Уимблдона и вылетела с турнира.