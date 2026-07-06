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6 июля, главные новости спорта, результаты футбольных матчей, ЧМ-2026, хоккейные трансферы, WTA, Холанд, Балогун, Соболенко

Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию с ЧМ, Англия прошла Мексику. Главное к утру
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль и помог скандинавам победить национальную команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира, сборная Англии обыграла хозяев турнира — мексиканцев — и вышла в четвертьфинал, первая ракетка мира белорусская спортсменка Арина Соболенко проиграла 14-му номеру рейтинга японской теннисистке Наоми Осаке в четвёртом круге Уимблдона и вылетела с турнира.

  1. Норвегия победила Бразилию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 благодаря дублю Эрлинга Холанда.
  2. Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала, где встретится с Норвегией.
  3. Арина Соболенко вылетела с Уимблдона, проиграв Наоми Осаке в четвёртом круге.
  4. В сборной Бельгии выступили с заявлением из-за пересмотра дисквалификации Балогуна.
  5. Джордан Хендерсон получил травму, празднуя победу Англии. Игрока унесли на носилках.
  6. Холанд сравнялся с Мбаппе и Месси по числу голов на ЧМ-2026.
  7. «Анахайм» объявил о новом контракте с российским защитником Минтюковым.
  8. Тренер США Почеттино высказался о ситуации с дисквалификацией Балогуна и о реакции Бельгии.
  9. Неймар анонсировал своё завершение карьеры в сборной Бразилии.
  10. «Питтсбург» объявил о подписании нового контракта с Егором Чинаховым.
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