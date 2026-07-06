В США сообщили, почему Дональд Трамп продвигал снятие дисквалификации с Балогуна

По данным New York Times, администрация президента США Дональда Трампа получила информацию о возможной неоднозначности работы арбитра Рафаэла Клауса после эпизода с удалением нападающего сборной США Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

2 июля Балогун был удалён с поля после получения прямой красной карточки, из-за чего должен был автоматически пропустить следующую игру с Бельгией. Однако позднее дисциплинарный комитет ФИФА временно приостановил действие наказания, установив испытательный срок.

Как отмечает издание, в американскую администрацию были переданы сведения, что судья ранее фигурировал в публичных подозрениях, связанных с потенциальными договорными матчами в Бразилии и спорными судейскими решениями. При этом официальные расследования со стороны бразильских властей и ФИФА не выявили доказательств нарушений.

По информации источников, внимание чиновников к ситуации усилилось после сообщений от инвестора и спонсора футбольной федерации США, который указал на прежние обвинения в адрес арбитра. Этот сигнал, как утверждается, стал одним из факторов, поднятых в обсуждениях на высоком уровне.

Также сообщается, что вопрос обсуждался в телефонном разговоре между Дональдом Трампом и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Позже, после решения о смягчении санкций в отношении Балогуна, стороны вновь связались, Трамп назвал это решение справедливым.

Отдельно отмечается, что президент США также общался с главным тренером сборной Маурисио Почеттино, пожелав команде удачи в предстоящем матче с Бельгией.

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