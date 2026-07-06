В плей-офф ЧМ-2026 остался лишь один представитель РПЛ

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба остался единственным представителем Российской Премьер‑Лиги на чемпионате мира 2026 года по футболу.

По итогам минувшего игрового дня сборные Бразилии и Мексики завершили своё участие на престижнейшем мировом первенстве сборных. Таким образом, бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит»), мексиканцы Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо» Москва) покинули турнир. Днём ранее Хуан Касерес из московского «Динамо» также не смог со сборной Парагвая пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026.

Сборная Колумбия, за которую выступает Кордоба, свой матч 1/8 финала проведёт со Швейцарией 7 июля. Однако сам футболист может не принять участия в данной встрече из-за подозрения на травму, полученную в минувшей игре.

Напомним, Бразилия проиграла Норвегии со счётом 1:2, а Мексика не смогла одолеть Англию (2:3).