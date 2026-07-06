Тухель отреагировал на победу Англии в матче с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Мексикой. Игра завершилась со счётом 3:2.

«Чувствую гордость. Каждый игрок был нам нужен. Игра далась тяжело. Были откаты в те моменты, когда казалось, что мы перехватили инициативу в матче. Но у нас правильный менталитет. Когда всё идёт не по плану, футболисты не опускают руки и сохраняют веру. Это ещё один шаг вперёд. Матч нужно обдумать. «Ацтека» и сборная Мексики делают встречу особенной. Мы отдали все силы, каждый из нас. Надо это осознать. Двигаемся дальше», — приводит слова Тухеля BBC.

В следующем раунде мирового первенства Англия встретится с Норвегией. Их очная встреча состоится 12 июля.