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Тухель отреагировал на победу Англии в матче с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026

Тухель отреагировал на победу Англии в матче с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Мексикой. Игра завершилась со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Чувствую гордость. Каждый игрок был нам нужен. Игра далась тяжело. Были откаты в те моменты, когда казалось, что мы перехватили инициативу в матче. Но у нас правильный менталитет. Когда всё идёт не по плану, футболисты не опускают руки и сохраняют веру. Это ещё один шаг вперёд. Матч нужно обдумать. «Ацтека» и сборная Мексики делают встречу особенной. Мы отдали все силы, каждый из нас. Надо это осознать. Двигаемся дальше», — приводит слова Тухеля BBC.

В следующем раунде мирового первенства Англия встретится с Норвегией. Их очная встреча состоится 12 июля.

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