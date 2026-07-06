Тухель отреагировал на победу Англии в матче с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026
Поделиться
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Мексикой. Игра завершилась со счётом 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60' 2:3 Хименес – 69'
Удаления: нет / Куанса – 54'
«Чувствую гордость. Каждый игрок был нам нужен. Игра далась тяжело. Были откаты в те моменты, когда казалось, что мы перехватили инициативу в матче. Но у нас правильный менталитет. Когда всё идёт не по плану, футболисты не опускают руки и сохраняют веру. Это ещё один шаг вперёд. Матч нужно обдумать. «Ацтека» и сборная Мексики делают встречу особенной. Мы отдали все силы, каждый из нас. Надо это осознать. Двигаемся дальше», — приводит слова Тухеля BBC.
В следующем раунде мирового первенства Англия встретится с Норвегией. Их очная встреча состоится 12 июля.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июля 2026
-
10:04
-
10:01
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:44
-
09:33
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
09:19
-
09:00
-
08:45
-
08:41
-
08:41
-
08:35
-
08:30
-
08:24
-
08:20
-
08:16
-
08:00
-
07:58
-
07:41
-
07:40
-
07:25
-
07:25
-
07:20
-
07:13
-
07:07
-
07:05
-
07:00
-
06:58
-
06:50
-
06:49
-
06:42