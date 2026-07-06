Губерниев: Неймар — никчёмный футбольный дед, бразильцы — главные поленья ЧМ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал неожиданное поражение сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года от Норвегии и жёстко прошёлся по нападающему команды Неймару. Встреча завершилась со счётом 1:2. Дубль в составе европейской команды оформил нападающий Эрлинг Холанд.

«А главные поленья чемпионата — бразильцы!!! И Неймар, который просто никчёмный футбольный дед, нулевой духом, прежде всего», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, Губерниев также выделил норвежцев, написав следующее: «Гребцы побеждают!!! Иначе никак!!!»

Бразилия впервые с 1990 года не смогла выйти в 1/4 финала ЧМ. Норвегия впервые в истории прошла в столь далёкую стадию плей-офф турнира, её соперником станет сборная Англии.