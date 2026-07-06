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Губерниев: Неймар — никчёмный футбольный дед, бразильцы — главные поленья ЧМ

Губерниев: Неймар — никчёмный футбольный дед, бразильцы — главные поленья ЧМ
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал неожиданное поражение сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года от Норвегии и жёстко прошёлся по нападающему команды Неймару. Встреча завершилась со счётом 1:2. Дубль в составе европейской команды оформил нападающий Эрлинг Холанд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«А главные поленья чемпионата — бразильцы!!! И Неймар, который просто никчёмный футбольный дед, нулевой духом, прежде всего», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, Губерниев также выделил норвежцев, написав следующее: «Гребцы побеждают!!! Иначе никак!!!»

Бразилия впервые с 1990 года не смогла выйти в 1/4 финала ЧМ. Норвегия впервые в истории прошла в столь далёкую стадию плей-офф турнира, её соперником станет сборная Англии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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