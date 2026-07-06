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«Мексика меня разочаровала». Александр Елагин высказался о матче с Англией

«Мексика меня разочаровала». Александр Елагин высказался о матче с Англией
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Известный комментатор Алексей Елагин прокомментировал победу сборной Англии над Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026, отдельно выделив вратаря англичан Джордана Пикфорда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Ну, что, это просто фантастика! Пикфорд — второй Гордон Бэнкс! Да, Беллингем и Кейн забили, но Пикфорд своими хладнокровными, чёткими действиями цементировал игру своей команды! Шикарные сейвы плюс своевременные выходы на верховые мячи и потрясающая игра на линии. Герой!

Чудовищный по напряжению матч. Честно: мексиканцы меня разочаровали. Играли крайне примитивно, что облегчило задачу британцам. Понимаю, что я диванный эксперт, но это моё болельщицкое мнение. Англичане показали характер! Ну, вот как этих ребят не уважать?! Тухель очень толково вмешивался в игру. Классный спец — без вопросов. Всё — спать. Надо переварить сей компот. Футбольную Англию — с победой! Браво! Аплодисменты, переходящие в овацию!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией.

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