«Мексика меня разочаровала». Александр Елагин высказался о матче с Англией

Известный комментатор Алексей Елагин прокомментировал победу сборной Англии над Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026, отдельно выделив вратаря англичан Джордана Пикфорда.

«Ну, что, это просто фантастика! Пикфорд — второй Гордон Бэнкс! Да, Беллингем и Кейн забили, но Пикфорд своими хладнокровными, чёткими действиями цементировал игру своей команды! Шикарные сейвы плюс своевременные выходы на верховые мячи и потрясающая игра на линии. Герой!

Чудовищный по напряжению матч. Честно: мексиканцы меня разочаровали. Играли крайне примитивно, что облегчило задачу британцам. Понимаю, что я диванный эксперт, но это моё болельщицкое мнение. Англичане показали характер! Ну, вот как этих ребят не уважать?! Тухель очень толково вмешивался в игру. Классный спец — без вопросов. Всё — спать. Надо переварить сей компот. Футбольную Англию — с победой! Браво! Аплодисменты, переходящие в овацию!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией.

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