«Красивая была история!» «Зенит» — о вылете своих игроков с ЧМ-2026

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу 2026 года. Бразильцы уступили сборной Норвегии в матче 1/8 финала со счётом 1:2. За бразильскую национальную команду выступали два футболиста «Зенита» — защитник Дуглас Сантос и фланговый нападающий Луис Энрике.

«Дуглас Сантос и Луис Энрике завершают выступление на ЧМ-2026. Бразилия уступила Норвегии в матче 1/8 финала со счётом 1:2. Красивая была история!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

Норвегия вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где встретится с национальной командой Англии.