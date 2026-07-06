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«Красивая была история!» «Зенит» — о вылете своих игроков с ЧМ-2026

«Красивая была история!» «Зенит» — о вылете своих игроков с ЧМ-2026
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу 2026 года. Бразильцы уступили сборной Норвегии в матче 1/8 финала со счётом 1:2. За бразильскую национальную команду выступали два футболиста «Зенита» — защитник Дуглас Сантос и фланговый нападающий Луис Энрике.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Дуглас Сантос и Луис Энрике завершают выступление на ЧМ-2026. Бразилия уступила Норвегии в матче 1/8 финала со счётом 1:2. Красивая была история!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

Норвегия вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где встретится с национальной командой Англии.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
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