Беллингем обратился к фанатам после победы Англии в 1/8 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отреагировал на победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Мексикой (3:2). В этой встрече игрок оформил дубль за 97 секунд (36-я и 38-я минуты).
«Победа на «Ацтеки». Эта команда! Эти фанаты! Дайте знать вашему начальнику, что завтра на работу вы не выйдете», — написал футболист на своих страницах в социальных сетях.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60' 2:3 Хименес – 69'
Удаления: нет / Куанса – 54'
Беллингем стал лучшим игроком прошедшего матча. На текущем ЧМ он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Норвегии, которая неожиданно обыграла Бразилию со счётом 2:1. Матч пройдёт 12 июля в Майами, начало — в 00:00 мск.
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