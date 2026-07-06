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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отреагировал на победу национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой

Беллингем обратился к фанатам после победы Англии в 1/8 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отреагировал на победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Мексикой (3:2). В этой встрече игрок оформил дубль за 97 секунд (36-я и 38-я минуты).

«Победа на «Ацтеки». Эта команда! Эти фанаты! Дайте знать вашему начальнику, что завтра на работу вы не выйдете», — написал футболист на своих страницах в социальных сетях.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

Беллингем стал лучшим игроком прошедшего матча. На текущем ЧМ он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Норвегии, которая неожиданно обыграла Бразилию со счётом 2:1. Матч пройдёт 12 июля в Майами, начало — в 00:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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