«Это огромная честь». Стивен Джеррард — о признании лучшим игроком в истории «Ливерпуля»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард отреагировал на признание лучшим игроком в истории «Ливерпуля». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Для меня это огромная честь, я очень польщён. Спасибо. Порой — особенно сейчас, после завершения карьеры, — сидишь и осознаёшь, за какой клуб ты выступал, как нам повезло стать частью этой семьи. Теперь я ценю это даже больше, чем когда сам выходил на поле. Особое значение для меня имеет именно признание болельщиков, ведь они внимательно следят за твоей игрой в каждом матче», — приводит слова Джеррарда пресс-служба клуба.

Бывший капитан «красных» занял первое место в рейтинге, который формировался с учётом мастерства, влияния на игру, наследия и успехов футболистов за время их выступлений на «Энфилде». Итоговое решение было принято на основе анализа статистики за 134-летнюю историю клуба и результатов голосования, в котором участвовали болельщики, бывшие игроки «красных», журналисты и экспертная комиссия клуба.

Стивен Джеррард выступал за «Ливерпуль» 17 лет, сыграв более 700 матчей. На данный момент занимает шестое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю с показателем в 186 голов.