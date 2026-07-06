Клопп — о звонке Трампа Инфантино: эти два человека, которые ничего не понимают в футболе

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию, что Дональд Трамп якобы звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026. Напомним, в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 между сборной США и Боснии и Герцеговины нападающий получил прямую красную карточку после просмотра VAR из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

«Если это действительно так, это безумие. Скажем так: это наша игра, а не их. Эти два человека, которые ничего не понимают в футболе, не должны иметь к этому никакого отношения. Это была красная карточка. Здесь не может быть двух мнений. Нам жаль Балогуна, потому что он сделал это ненамеренно. Но так говорят правила», — заявил Клопп в эфире Magenta TV.