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Клопп — о звонке Трампа Инфантино: эти два человека, которые ничего не понимают в футболе

Клопп — о звонке Трампа Инфантино: эти два человека, которые ничего не понимают в футболе
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию, что Дональд Трамп якобы звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026. Напомним, в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 между сборной США и Боснии и Герцеговины нападающий получил прямую красную карточку после просмотра VAR из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

«Если это действительно так, это безумие. Скажем так: это наша игра, а не их. Эти два человека, которые ничего не понимают в футболе, не должны иметь к этому никакого отношения. Это была красная карточка. Здесь не может быть двух мнений. Нам жаль Балогуна, потому что он сделал это ненамеренно. Но так говорят правила», — заявил Клопп в эфире Magenta TV.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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