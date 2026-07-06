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Полузащитник «ПСЖ» и сборной Южной Кореи Ли Кан Ин находится на решающей стадии переговоров с мадридским «Атлетико».

Ли Кан Ин перейдёт в «Атлетико» — Романо
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Полузащитник «ПСЖ» и сборной Южной Кореи Ли Кан Ин находится на решающей стадии переговоров с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Отмечается, что стороны согласовывают последние детали сделки. «Атлетико» намерен закрыть трансфер в ближайшее время.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет € 28 млн.

Ли Кан Ин выступает в составе парижан с 2023 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 39 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Кроме того, игрок выступил на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Южной Кореи, однако команда сенсационно не смогла преодолеть групповой этап.

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