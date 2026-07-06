Стивен Джеррард признан лучшим игроком за всю историю «Ливерпуля»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал лучшим игроком мерсисайдцев за всю историю клуба, сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

После анализа статистики за 134 года, получения более 1,35 млн голосов болельщиков и учёта мнений легенд «Ливерпуля» Стивен Джеррард был признан величайшим игроком «Ливерпуля». Рейтинг формировался с учётом мастерства, влияния на игру, наследия и успехов футболистов за время их выступлений на «Энфилде».

В мае 2015 года Джеррард попрощался с «Ливерпулем» в качестве игрока, забив 186 голов и став одним из всего лишь трёх человек в истории клуба, сыгравших более 700 матчей.